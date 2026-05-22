俳優引退を宣言したチャン・ドンジュが、突然自身の身体を傷つける動画を公開し、懸念の声が広がっている。5月22日、チャン・ドンジュは自身のSNSに動画とともに「罪のない小指を切った」と書き込んだ。【画像】チャン・ドンジュに「変なことだけはやめて…」の声この日、チャン・ドンジュは「自分自身と何千回も守れなかった約束、家族や友人、知人、同僚たちに対しても守れなかった数多くの約束、最後に父と小指を絡めて交わした