記事のポイントハイネケンはFIFAワールドカップ2026を前に、サッカー関連マーケティング支出を前年比189％増やした。限定商品や観戦イベント、バー向け販促キットを通じて、ファン同士の一体感を訴求している。公式スポンサーではないブランド各社も、ワールドカップ需要を狙った施策を強化している。ハイネケンUSAは、FIFAワールドカップ2026を前に、今年はサッカー分野へのマーケティング予算を大幅に増やしている。「サッカー公