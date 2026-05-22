FNNプライムオンラインは5月20日、「【独自】栃木強盗殺人実行役の少年ら被害者の犬も殺したか吠えられるのを警戒し侵入直後に動物愛護法違反容疑でも追及へ」との記事を配信した。栃木県上三川町の住宅では14日、16歳の少年4人が1階の窓を割って侵入。室内にいた69歳の女性の胸などをめった刺しにして殺害した。4人は強盗殺人の容疑で逮捕されたが、栃木県警の捜査で侵入の直後に被害者女性の飼い犬も殺していたことが分