北海道旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却したとして逮捕・起訴されていた３３歳の飼育員の男が殺人の疑いで再逮捕されました。男は「ロープで首を絞めて殺した」と容疑を認めています。殺人の疑いで再逮捕されたのは旭山動物園の飼育員、鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者は２０２６年３月３１日午後６時半ごろから、午後８時半ごろまでの間に、旭川市内の自宅で妻の由衣さんを殺害した疑いが持たれています。鈴木容疑者は