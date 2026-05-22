スターバックスが2025年夏に北米地区で導入を開始した「AI在庫管理ツール」の廃止を決めました。導入からわずか9カ月のあいだに、ラベルの読み間違いや数え間違いといったミスが多発していました。Exclusive: Starbucks scraps AI inventory tool across North America | Reutershttps://www.reuters.com/business/starbucks-scraps-ai-inventory-tool-across-north-america-2026-05-21/Starbucks Abandons Its AI Inventory Tool