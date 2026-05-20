5月18日に放送された『東出昌大の野営デトックス』（ABCテレビ）。東出昌大（38）のもとにプロボクサー・那須川天心（27）と競泳・瀬戸大也（31）がゲストとして登場したが、東出が瀬戸にかけたある一言にSNS上でツッコミが続出している。瀬戸は20年に女性スキャンダルが報じられており、番組では東出が「大也くんは叩かれたの？」と問いかけた。すると瀬戸は「まあ。スキャンダルで、反省することがたくさんありました」と返答。