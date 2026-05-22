MTGの美容ブランド『ReFa（リファ）』が、電気シェーバーの新モデル『ReFa MULTI SHAVER B（リファマルチシェーバーB）』および『ReFa MULTI SHAVER S（リファマルチシェーバーS）』を6月17日に発売することが発表された。 【画像あり】用途に合わせてアタッチメントを変えられる本体外観 『ReFa MULTI SHAVER B』は、従来モデル『ReFa MULTI SHAVER』のアタッチメント3種に加え、顔