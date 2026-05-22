立体的な形が特徴の「ボンボンドロップシール」（ボンドロ）の偽物を販売目的で所持したとして愛知県警が男2人を逮捕したのは19日のことだった。 警察によると、2人は今年2月、名古屋市熱田区の商業施設の敷地内で、シール1016冊をボンドロとして販売する目的で所持し、商標権を侵害した疑いが持たれている。「出店で偽物のシールを販売している」と110番通報があり発覚したという。 このような事件の背景に