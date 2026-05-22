「ヤンキース０−２ブルージェイズ」（２１日、ニューヨーク）ヤンキースが連敗。主砲のアーロン・ジャッジ外野手が「２番・右翼」で出場し、４打数無安打に終わった。初回の第１打席は見逃し三振。１ボール２ストライクからの４球目はボールの判定だったが、相手捕手がＡＢＳチャレンジを要求。低めいっぱいに入っておりストライクに覆った。ヤンキースは１９日の第３打席で見逃し三振に倒れて以降、７打席連続三振となった