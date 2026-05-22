ＮＰＢの中村勝彦事務局長は２２日、オンラインによる緊急記者会見を行い、この日の一部メディアで報道された「ＮＰＢ、『人的補償』撤廃検討代替案としてドラフト会議での特別指名権」という記事の内容について、「『１位指名終了後、ＦＡ移籍で選手が抜けた球団に『１・５位指名枠』を与える』などの記載があったが、そういった事実はございません。テーマとして検討していない」と説明した。「事実をきちんと説明する必要