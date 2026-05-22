お笑い芸人の今田耕司が２２日、６月に全国３か所で開催する芸歴４０周年・還暦記念公演「今田耕司のＬｅｔ’ｓ！コメディーショー！！」に向けた取材会を行い、精子を凍結したことを明かした。３月１３日に還暦を迎えたと同時に独身人生も６０年を迎えた。結婚への思いを問われると「めちゃくちゃ女の子とデートしてます」と笑いを誘いつつ「６０歳を機に精子は凍結した。めちゃくちゃ元気でした」と語った。結婚願望につい