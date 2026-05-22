AI研究者のAndrej Karpathym氏が、Anthropicに入社したことを5月19日に明らかにした。Karpathy氏はOpenAIの共同創業者の1人で、その後はTesla(テスラ)で自動運転(FSD/Autopilot)プログラムを統括。2022年にTeslaを離れ、OpenAIに1年間復帰した後、2024年にAIを活用した教育スタートアップのEureka Labsを設立していた。.