《普通にいじめやん》5月20日、タレントの鈴木紗理奈がInstagramのストーリーズで、真っ暗な画面に白い文字で不満をつづった。自分がいないテレビ番組で、“悪口” を言われたことを明かし、波紋を呼んでいる。鈴木は《私が出てもない番組で嫌いな芸能人の名前は？という質問で普通に鈴木紗理奈、とあるタレントさんに私の名前出されてた》と投稿した。「タレントの名前は出していませんが、鈴木さんによれば、その人物はかな