ドイツサッカー連盟は５月21日、北中米ワールドカップに挑む同国代表のメンバーを発表した。事前に取り沙汰されていた通り、代表引退を表明していたバイエルンのGKマヌエル・ノイアーが約２年ぶりの復帰を果たし、５大会連続の出場を決めた。40歳レジェンドの電撃招集に、SNS上では次のような声が上がった。 「ノイアーまじかよ」「選ばれてる！すごい」「不死身なのか」「まじで復帰すんのかい」「にしてもノイアーえ