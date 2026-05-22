大阪府和泉市の集合住宅の一室で住人の母親と娘が死亡し、娘を殺害した疑いで51歳の男が逮捕された事件。大阪府警は5月22日、母親に対する殺人容疑で男を再逮捕しました。 ■死亡女性と借金や交際関係のトラブルか 堺市堺区の無職・杉平輝幸容疑者（51）は、4月8日に和泉市の集合住宅の一室で、元交際相手で社会福祉士の村上裕加さん（当時41）の首を包丁で突き刺すなどして殺害したとして、5月1日に殺人容疑で逮捕されました。