アメリカカリフォルニア州のニューサム知事は21日、AIによる失業など経済的混乱に備えるため、全米で初めてとなる行政命令を出しました。カリフォルニア州のニューサム知事は21日、AIの進化の影響を受けた失業や経済格差の拡大に対応するため、全米で初めてとなる行政命令を出しました。命令では州機関に対し、AIによって職を失った労働者への補償や支援、職業訓練の拡充などを検討するよう指示しています。また、AIが生み出す利