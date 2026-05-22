フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、都内で記者会見を開き、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。ともに２０２４年にシングルで現役引退した宇野さんと本田さん。２人は２２年９月に交際も公表している。宇野さんは「本田真凜さんはスケートでどれだけ素晴らしいか」とパートナーへの思いを熱弁。「僕はスケー