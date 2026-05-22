脊髄梗塞を公表した元中日の石川翔投手（26）が22日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。リハビリを開始したことを報告した。石川は「皆様の温かいお言葉に救われました。心から感謝いたします。もうさっそくリハビリを開始しています」とファンの声援に感謝するとともに、リハビリ開始を報告。「今まで当たり前にしていた動きが頭ではイメージできるのに、実際全く動いてくれないショックがありますがコツコツ焦らず