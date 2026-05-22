沖縄県名護市の辺野古沖で、研修旅行中の高校生らを乗せた小型船2隻が転覆し、2人が死亡した事故で、国は死亡した船長を海上運送法違反の疑いで22日、刑事告発しました。辺野古沖で今年3月、小型船2隻が転覆し、京都府の同志社国際高校2年武石知華さんと、船長の金井創さんが死亡した事故について、金子国土交通大臣は22日朝、死亡した金井さんが2023年以降、高校から依頼文を受け6回にわたり生徒らを運び謝礼を受け取っていたと明