フィギュアスケートの男子で五輪２大会連続メダリストの宇野昌磨さんと、２０１６年世界ジュニア女王の本田真凜さんが２２日、アイスダンスのカップルとして現役復帰することを発表した。宇野さん、本田さんはともに２４年に現役を引退しており、プロスケーターとしてアイスショーなどに出演していた。「氷上の社交ダンス」と呼ばれるアイスダンスは、音楽に合わせたターンやステップ、リフトで表現力や同調性などを競う。シン