プロフィギュアスケーターの宇野昌磨さん（28）とプロフィギュアスケーターの本田真凜さん（24）が22日に都内で会見。アイスダンスチームを結成したことを報告した。ともにトヨタ自動車の所属選手となり、3月に選手登録を済ませた。会見冒頭で宇野さんは「この度、私達はアイスダンスチームを結成し、競技へ挑戦することを決意しました。2024年10月ごろに2人でこの決断をし、今日これまでアイスダンスに真剣に取り組み歩んでき