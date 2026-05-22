5月17日（日）の『有吉クイズ』では、前回から引き続き、ロケ中に気になったことをメモしあう人気ドライブ旅企画「メモドライブ」が放送された。結婚の話題になると、大久保佳代子オアシズ）が本音を明かした。大久保は、54歳の現在も結婚願望があるが、複雑な思いを抱いていて…。【映像】大久保佳代子「我慢できるかな」結婚願望と不安を語る今回の参加者は、最年長54歳の大久保のほか、48歳の坪倉由幸我が家）、51歳の徳井