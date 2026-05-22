EURO2020、2024では準優勝を果たすなど、イングランド代表は確実にメジャータイトルに近づいている。迫る2026W杯でも優勝候補の一角であり、狙うは1966年大会以来となる優勝のみ。それを狙うだけのタレントは揃っているはずで、エースのハリー・ケインも今のイングランドを史上最高クラスと表現している。「僕たちのチームはこれまでで最高のチームだと思う。先発メンバーやベンチから出てくる選手たちを見れば、優勝候補の一角だ