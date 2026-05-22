ジェンダーレスモデルの井手上漠（23）が、豊胸手術を受けていたことを公表した。【映像】井手上漠、豊胸前と豊胸後の水着姿2018年、高校1年生の時に、「第31回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」に出場し、ファイナ」リストに選出された井手上。その後はモデルや俳優など、マルチに活躍している。Instagramでは、素肌を大胆に見せた写真やスタイル際立つ水着姿を発信しており、2026年2月17日は、胸元を大胆に見せた赤