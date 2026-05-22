高層マンションがそびえ立ち４年ぶりに現地を訪れて驚いた。簡易宿泊所が密集していた場所には13階建てのマンションがそびえ立ち、駐車場は工事関係の車両で満車。大型トラックが狭い道を行き来し、現存する古い建物もいずれ解体されるのだろう――。東京都台東区の清川、日本堤（にほんつつみ）、東浅草の「山谷」と呼ばれる一帯だ。江戸時代から素泊まりの「木賃宿」が集まり、昭和に入ると日雇い労働者の街として有名になった。