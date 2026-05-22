少しでも水道代を節約したいと思い、節水シャワーヘッドの導入を検討している家庭もあるでしょう。節水シャワーヘッドを利用すると、水道の使用量を減らせます。 今回は、節水シャワーヘッドの仕組みや、4人家族で使用したときの節約できる金額の例、利用時の注意点などについてご紹介します。 節水シャワーヘッドの仕組み 節水シャワーヘッドは、お風呂の通常のシャワーヘ