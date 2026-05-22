映画「ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド」（２０１９年）の撮影中、クエンティン・タランティーノ監督（６３）が主役のブラッド・ピットに対して怒り心頭で、「君はこの業界でもう終わりだ」と警告し、現場が凍りついたある出来事を当時の共演者が明かした。英誌「ＯＫ！」が２１日伝えた。同作に端役で出演した米俳優ブルース・ダーン（８９）は今週、開催中の「第７９回カンヌ国際映画祭」での記者会見で、その