お笑いコンビ「オアシズ」大久保佳代子（55）が12日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。女性アナウンサーに対する本音をぶっちゃける場面があった。この日は「女性アナウンサーとジェンダーギャップ」をテーマに、元局アナが集結。MCの上田晋也、大久保のほか、元NHKの中川安奈、元TBSの小島慶子、吉田明世、元テレビ東京の森香澄、俳優の前田公輝でトークをくり広げた。女性アナウ