イラン首都テヘランに展示された「シャヘド136」ドローン＝2025年11月12日/Yuji Yoshikata/AP/File（CNN）イランは、停戦が始まった4月初めから6週間のうちに一部のドローン（無人機）生産を再開している。これは、米イスラエルによる攻撃で低下した軍事能力を急速に再建しつつある兆候だ。米国の情報評価に詳しい情報筋2人が明らかにした。また、4人の情報筋はCNNに対し、米国の情報はイラン軍が当初の推定よりもはるかに速いペー