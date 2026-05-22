子どもを育てる日々は長く、忙しいものですよね。ふとしたときに「子育てって、いつ終わるのだろう」と考えたことがあるママもいるのではないでしょうか。子どもから大人になる節目はいくつもありますが、実際に子育てが「終わった」と感じるタイミングはママによって違うようです。『子育て終わった！って瞬間はいつ？成人式が終わったら？』投稿者さんの問いかけに、ママたちが自身の経験を交えて答えてくれました。子どもが