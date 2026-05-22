きのう（21日）未明、東京・上野の繁華街で東京消防庁の職員の2人が10代の女性に声をかけたあと、ホテルに連れ込み、性的暴行を加えたとして、警視庁に逮捕されたことがわかりました。捜査関係者によりますと、不同意性交の疑いで逮捕されたのは、いずれも東京消防庁の職員で、赤羽消防署の消防士・渡辺勇樹容疑者（31）と城東消防署の消防士長・天野虎太郎容疑者（28）です。2人はきのう未明、東京・上野の繁華街で10代の女性に声