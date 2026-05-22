第1回【【栃木強盗殺人】“被害女性（69）をメッタ刺し”“飼い犬を殺害”でも「16歳の実行犯」に少年法の壁…「警察や検察は少年の供述を鵜呑みにはしない」との指摘も】からの続き──。栃木県上三川町の住宅で5月14日、16歳の少年4人が1階の窓を割って侵入。室内にいた69歳の女性の胸などをめった刺しにして殺害した。この少年たちに強盗を行うよう命令したとして、栃木県警は横浜市港北区の無職・竹前海斗と、その妻である美