元テレビ東京でフリーアナウンサーの森香澄（30）が5日放送の日本テレビ「上田と女がDEEPに吠える夜」（火曜後11・59）にゲスト出演。ネット上に残り続ける写真について語った。この日のテーマはネット上で嫌な情報が半永久的に残り続ける“デジタルタトゥー”。デマや被害にあった過去についてトークが繰り広げられた。「最近めちゃくちゃ多いのが、生成AIで勝手に画像を作られる」ことだという森。「全然知らないグラビア