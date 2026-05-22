栃木・上三川町の住宅で起きた強盗殺人事件で、実行役とみられる少年らが別々のルートから住宅に侵入したとみられることが分かりました。5月14日、富山英子さん（69）が自宅で殺害されたこの事件では竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）、実行役として16歳の少年4人が逮捕されています。少年4人のうち3人が押し入り、1人が見張り役だったとみられていますが、その後の捜査関係者への取材で、防犯カメラ映像や足跡の位置関