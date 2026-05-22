今回は、反抗期の息子にやり返したエピソードを紹介します。スマホゲームに1万課金しようとした息子に…「中1の息子は反抗期で、生意気な態度にムカムカする毎日です。息子はたびたび『もっと若い親が良かった』と言ってくるのですが、私が息子の友達のお母さんよりも年を取っていることが気に入らないみたい。そんなある日、息子がスマホゲームに1万も課金しようとしていることが分かりました。見過ごせず、息子に注意したのです