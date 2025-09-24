次期型はパワートレイン5種類

BMWは、2028年に市場投入予定の水素燃料電池車『iX5ハイドロジェン（iX5 Hydrogen）』のプロトタイプを初めて発表した。

【画像】トヨタと共同開発の水素燃料電池搭載【BMW iX5ハイドロジェンのプロトタイプを詳しく見る】 全18枚

これにより、来年発売予定の5代目X5は、ガソリン、ディーゼル、PHEV、バッテリーEV、FCEVと、BMW史上最も幅広いパワートレインラインナップを展開することになる。



新型iX5ハイドロジェンのプロトタイプ BMW

名称としては、EVと同じ『iX5』に、水素自動車であることを示す『ハイドロジェン』を組み合わせた。

「5種類のパワートレインでX5を投入することは、世界中の多様な顧客ニーズに応える当社の決意を示すものです」と、BMWの研究開発責任者であるヨアヒム・ポスト氏は述べた。

プロトタイプには厳重なカモフラージュが施されているものの、新型iX3で初導入されたノイエ・クラッセデザインの採用を窺わせる。

2023年に公開されたiX5ハイドロジェンのテスト車両を発展させ、トヨタと共同開発した第3世代の燃料電池スタックを採用。現行スタックより約25％小型化しながら、出力密度と効率を向上させている。このシステムには『BMWエナジーマスター』と称される新開発の高電圧制御ユニットが統合される。

主要部品の生産は2028年、オーストリアのシュタイアーの工場とドイツのランツフートの自社工場で開始予定だ。

性能目標はまだ明らかにされていないが、BMWは2023年のテスト車両の性能を上回ると述べた。同テスト車両は最高出力190psのスタックと300psのリアモーターを組み合わせ、合計出力401ps、航続距離約500kmを実現していた。

新型X5の詳細は未発表だが、iX3に採用されたノイエ・クラッセ・プラットフォームではなく、実績あるクラスター・アーキテクチャ（CLAR）の改良版を採用する見込みだ。

車内には、フルワイドのヘッドアップディスプレイと17.9インチのインフォテインメント・スクリーンが搭載されている。BMWは長年使用してきたiドライブのロータリーコントローラーを段階的に廃止し、タッチ操作と音声操作へ移行する方針で、新型X5でもそうしたレイアウトとなるようだ。

iX5ハイドロジェンは、BMW初の市販FCEVとなる。水素自動車としては2005年発表のハイドロジェン7もあるが、これはE65型7シリーズを改造したもので、ガソリンと水素を燃焼する6.0L V12エンジンを搭載していた。