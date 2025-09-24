秋分の日の23日、東京・渋谷は深夜になってもかなりの人でにぎわっていました。ただ、今、一部の観光地ではオーバーツーリズムによる問題が起きているということです。地元住民からは困惑の声が聞かれました。

◇

23日は秋分の日。夜まで人であふれかえった東京の人気スポット。そんな中でも目立っていたのは、外国人の数です。

記者

「竹下通りは夜になっても道いっぱいの人でにぎわっています」

「渋谷のスクランブル交差点。多くの人でごったがえしています」

神奈川から遊びにきた人

「人が多いですね。外国人の方もすごく多い」

「もう半分以上は、そう（外国人）だと思う」

アメリカからの観光客

「ロサンゼルスやサンフランシスコも人は多いけど、ここは比べものにならない。100倍以上です」

外国人などの観光客が集中し、悪影響を及ぼしてしまう、いわゆる「オーバーツーリズム」。各地でトラブルも起きています。

■人気バスケ漫画の“聖地”道路に出る人が続出

23日、神奈川県鎌倉市にある、人気バスケ漫画「スラムダンク」の聖地には、写真を撮ろうとする多くの人の姿がありました。

「道路に出ないでください」と複数の言語で促す注意書きがありますが…。

記者

「歩道から出て撮影してしまっています」

「クラクションが鳴っています」

道路に出る人が続出し、危険な場面もありました。

■住宅の敷地に“無断で立ち入り”座り込む観光客も

オーバーツーリズムは、全国で問題になっています。

京都市中心部から、車でおよそ2時間。“日本のベネチア”とも称される、伊根町。近年「映えスポット」として観光客が急増するに伴い、住民を悩ます、ある問題が…。

記者

「今、正午を過ぎたところですが、細い道路を車が続々とやってきます。長い列もできています」

道幅が狭くなっている場所では、車のすれ違いでひやりとする場面も。歩行者のすぐ横を車が通る様子もありました。

去年は、人口のおよそ270倍、48万人が訪れたという伊根町。休日には“交通渋滞”が起きているのです。

地元の自治会長

「やはり（道が）狭いということは問題。私の家も車が出られないくらい車が混雑したり」

困りごとは車だけでなく…。住宅の敷地に無断で立ち入り、座り込む観光客の姿がありました。

地元漁師

「のんびりと暮らせません。家の前にも勝手に玄関を開けてくる外国の方もいますし」

町は、私有地に入らないよう注意を呼びかけています。

日本政府観光局によりますと、先月、日本を訪れた外国人の数は342万8000人で、8月として過去最高に。

東京・渋谷にある“外国人観光客向け”のバーは連日、大盛況だといいます。

バーの副店長

「毎日にぎわうので（店を）やってよかったなと」

訪日外国人の増加により繁盛する一方で、問題も起きているといいます。

バーの副店長

「（ゴミの）ポイ捨てとかがあったりして。オープン前にゴミを捨てるのが大変」

「日中はここ道になっていて、ポイ捨てはよくありますね」