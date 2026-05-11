フランスの保健相は11日、ハンタウイルスの集団感染が疑われているクルーズ船に乗っていたフランス人1人について、検査の結果、ハンタウイルスの感染を確認したと明らかにしました。船に乗っていたフランス人5人のうちの1人で、ほかの4人の乗客は検査で陰性でしたが、再検査を受ける予定だということです。