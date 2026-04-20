（台北中央社）台湾南部のリゾート地「墾丁」に行くくらいなら「沖縄」に行きたい―。日本路線の増便や円安の影響で、台湾人にとって訪日旅行が「国内旅行化」していると旅行業界関係者は指摘する。台湾内の宿泊費の高さ、観光地の均一化、体験の質などが影響しているとみられる。2025年の台湾人の出国者数は延べ1894万人を超え、前年比12.4％増で過去最多を更新した。航空各社は路線の拡充を続け、台湾の地方都市から日本各地への