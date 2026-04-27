今年3月、京都市の有識者会議は「京都駅周辺の建物の高さ規制を緩和する」という意見書をまとめた。歴史評論家の香原斗志さんは「自分が死んだらあとはどうなってもいい、という姿勢で意見をまとめているとしか思えない」という――。■京都の価値を大きく毀損する駅前再開発京都は1000年を超える古都で、先の大戦でも空襲に遭わなかったため、日本の都市としては文化財や歴史的景観がケタ違いに残る。だから訪日外国人観光客の多