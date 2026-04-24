4月24日（金）に放送した「ガイアの夜明け」のテーマは、「独占！LUUPの野望〜街の厄介者か、救世主か〜」。【動画】電動キックボードは厄介者？「LUUP」安全対策の苦闘2025年の訪日客数は、過去最多を更新。都市部や観光地では交通への需要が急拡大し、「オーバーツーリズムによる混雑や渋滞」が深刻化している。一方で、人口減少や少子高齢化に伴い、地方などでは公共交通が維持できない「交通空白」が問題に。こうした交通課題