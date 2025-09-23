“ローソン×カルビーポテトチップスうすしお味”50周年の同期コラボ実現

ローソンは9月23日から、カルビー「ポテトチップスうすしお味」とコラボした「からあげクン うすしお味」を発売する。価格は278円（税込み）。



このコラボは、今年2025年に50周年を迎えるローソンと、今年9月に発売50周年を迎えたカルビー「ポテトチップスうすしお味」、同じ50周年の“同期”として実現したもの。



「からあげクン うすしお味」は、50周年を迎えるうすしお味を、からあげクンでお祝い。ポテトチップスのじゃがいもの風味を演出した仕立てになっている。



また、このコラボではほかに「北海道産 じゃがいもコロッケ うすしお」（120円／税込み）、「Lから うすしお味 4個」（298円／税込み）も、23日より発売する。