ラジオ局のTOKYO FM は、2025年10月に30周年を迎えるエヴァンゲリオンシリーズとコラボ。2025年10月から2026年3月まで、レギュラープログラム「FM EVA 30.0」を毎週土曜22時30分から放送する。初回放送は10月4日。作品にゆかりのあるクリエイターや歌手・声優がゲストとして登場して制作秘話を披露したり、作品を愛するアーティストが自身のエヴァンゲリオン体験を語る。

10月4日の初回放送は、TVシリーズの主題歌「残酷な天使のテーゼ」を担当した歌手・高橋洋子が登場。この日は、1995年のTVシリーズの初回放送開始日でもある。

また、番組開始を記念したビジュアルとして夜の東京タワーと共にそびえ立つエヴァンゲリオン初号機の描き下ろしイラストも公開された。

番組のポッドキャスト配信も決定。Amazon Musicで独占配信される。時間の都合で放送できなかった部分も含む特別編集版で、毎回放送日翌週の水曜日正午にAmazon Musicで配信予定。