アニメ「DIGIMON BEATBREAK」が、フジテレビほかにて10月5日9時より放送開始となる。

本作は「デジモン」シリーズの完全新作TVアニメ。前作「デジモンゴーストゲーム」より約2年ぶりの新シリーズとなる。

作中では主人公・天馬トモロウが、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけとして、非日常に巻き込まれていく。

キャストは天馬トモロウ役に入野自由さん、ゲッコーモン役に潘めぐみさん、咲夜レーナ役に黒沢ともよさん、プリスティモン役に田村睦心さん、久遠寺マコト役に関根有咲さん、キロプモン役に久野美咲さん、沢城キョウ役に阿座上洋平さん、ムラサメモン役に濱野大輝さんが抜擢されている。

「DIGIMON BEATBREAK」詳細

・放送開始日：10月5日より毎週日曜9時～

・放送局：フジテレビほか

・最速配信：未定

□「DIGIMON BEATBREAK」の放送・配信情報ページ

【TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」メインPV】【「DIGIMON BEATBREAK」あらすじ】

人間の思考や感情から生まれる「e-パルス」は、AIサポートデバイス「サポタマ」のエネルギー源として活用されていた。目覚ましい発展を遂げるその陰で、恐るべき怪物が現れる。e-パルスを喰らって進化する生命体「デジモン」である。

天馬トモロウは、サポタマから突如現れたゲッコーモンとの出会いをきっかけに、非日常へと巻き込まれていく。

賞金稼ぎを生業とするチーム「ゴールデンドーン」の沢城キョウたちとの共同生活を送るなかで、トモロウは決意を新たにする。

人間とデジモンが描く新しい未来とは──

(C) 本郷あきよし・フジテレビ・東映アニメーション