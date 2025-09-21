大人がグッと垢抜ける！【グローバルワーク】店員さんがお手本♡「最旬ジーンズコーデ」

ここ数年続いている世界的なデニムブーム。着こなし方を変えないと、野暮ったく見えてしまうかも……。今回は、ほど良くルーズなシルエットで、こなれ感のある着こなしを楽しめる【グローバルワーク】のバギーデニムを使った、「最旬ジーンズコーデ」をご紹介。店員さんのスタイリングをお手本にすれば、大人の垢抜けデニムコーデが簡単に完成するかも。

大人が垢抜けるきれいめカジュアルコーデ

【グローバルワーク】「GOODデニムバギーパンツ」\5,990（税込）

クールに決まるブラックカラーのジーンズ。スエード風素材で作られているシャツを合わせれば、トレンド感も秋ムードも一気にアップ。大人に似合う、最旬きれいめカジュアルスタイルを楽しめそう。スタッフさんのように、ベルト代わりにスカーフをアクセントにするのも、センスアップのポイント。

レイヤードして周りと差がつくデニムコーデ

ワンランク上の着こなしを楽しみたい人は、こちらのスタッフさんのようにデニムビスチェをレイヤードしてみて。見慣れたジーンズも新鮮な表情に様変わり。映えカラーニットを合わせれば、顔まわりも雰囲気もパッと華やかな印象に。バッグとシューズのシルバーカラーで、エッジをきかせるのもマネしたいポイント。

トレンドがギュッと詰まったテイストミックスコーデ

カジュアルすぎるのが苦手なミドル世代は、落ち着いた印象を与えるベージュカラーのジーンズがおすすめ。チェック柄のジャケットを合わせてクラシカルなムードをまとえば、今どきのジーンズコーデが完成です。キャップやスニーカーでスポーティな要素を加味するのも、おしゃれスタッフさんのテクニック。

夏→秋シフトのお手本にしたいフェミニンカジュアル

ロマンチックムードが高まっている今シーズン。大ぶりフリルが目をひくブラウスでフェミニンに振れば、いつものジーンズコーデもグッと今っぽく垢抜けた印象に。足元はブラウンカラーのローファーでトラッドに決めれば、夏→秋のシフトコーデも上手くいきそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：mana.i