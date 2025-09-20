豪華な誕生日パーティーで“権力”を誇示したヤマル、政治的なリーダーとしての姿勢を強調したヴィニシウス――現代フットボールを象徴する２つの事例【現地発コラム】
フットボールが変われば、選手も変わる。新世代の選手は有名であることが特権とされるこの時代を生き、グローバル化の波に乗って社会的、商業的、文化的地位を向上させたフットボール界に身を置いている。
時代の流れの影響を受けるのは当然のことだ。こうしてかつては控えめでミステリアスな存在だったフットボール選手は、スーパーヒーロー、インフルエンサー、時代の寵児へと変貌した。この夏、身近な例が２つあった。
ラミネ・ヤマルの誕生日パーティーは、新しいフットボール、新しいフットボール選手の純粋な形での表現だった。ヤマルは輝きに包まれ、道化師や派手な女性たちに囲まれ、贅沢と権力を誇示した。貧困から這い上がった若者の富は、その承認欲求の高さすら愛おしさを感じさせた。
誰もがSNSで注目を集めようとバカげたことをするこの時代に、世界的なスター選手であるヤマルがそのトレンドに乗ったからと言って非難される筋合いはない。誕生日パーティーは彼にとって自らの地位をアピールする機会だった。
現在の選手たちは、個人ブランドの管理を徹底している。ヘアスタイル、タトゥー、ビデオクリップがフットボール選手をポップアイコンに変えた。彼らは成功を演出する能力に長けている。神業レベルの働き、プレーをするだけではない。それと並行して自分の物語を投影する。
もちろんその行動様式の変化がもたらすリスクはある。それはファンとの繋がりを失うことだ。誰もがプライベートジェットや高級腕時計、限定のパーティーに共感するわけではない。その緊張感の中では、フットボール選手は「私たちの仲間」でなくなるリスクを負っている。おそらく新世代には当てはまらないのだろう。
２つ目の身近な例はヴィニシウス・ジュニオールだ。彼も派手好きだが、別の野望を抱えている。昨今の有名選手は、繰り返しになるが、偽善的な神格化の対象になっている。この点については注意して見守る必要がある。過剰な成功体験は、権力を増長させるのと同様に、精神衛生上有害だからだ。
ヴィニシウスはさらに、殉教者のような立ち位置にいる。バロンドールを奪われ、人種差別に取り憑かれ、審判から徹底マークを受けていると感じている。見方によっては三度、英雄になっているようなものだ。被害者は社会からかつてないほど称賛されるのが昨今の傾向であり、それは五つ星のスターであっても同様だ。
ヴィニシウスのような大物を甘えさせる環境が定着したフットボール界では、なおさらその傾向は強まる。彼らに過保護な扱いをしてきたクラブと一部のメディアもその責任の一端を担っている。もちろんだからと言ってそれが世界的なスター選手としての地位を損なことにはならない。
ヴィニシウスの話を続けると、ここにきて顕著になっているのがもう一つの顔だ、彼はこの夏、様々なメディアで、政治的、文化的、反人種主義のリーダーとしての姿勢を強調した。フットボールの強い発信力を利用して、多様な社会のモデルケースとして、自身を表現し、様々なスタジアムで経験した人種差別被害を通じて、寛容の精神を掲げる旗手的存在となっている。
私たちは、新しいフットボールが生み出した２人の選手による２つの象徴的なケースに直面している。ヤマルとヴィニシウスは、現代社会はエゴや野心を隠す必要がなくなったことを教えている。自己表現は自分らしく生きるためのツールなのだ。
彼らはフットボール界を代表するアイドルであると同時に、パブリックな顔を持ち、象徴的なリーダーであり、起業家であり、時折活動家でもある...。我々世代よりもはるかに多くのアドバイスを受けており、グローバル世界における自らの立ち位置を明確に自覚している。
