Á´Å¹¼Â¿©Ä´ºº¡ª¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù¤¬¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤ªÅ¹¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Åìµþ¡¦Ã«Ãæ¤Î¥Ñ¥ó²°¡Ø¥é¡¦¥¹¡¼¥ë¡¦¥ê¥Þ¡¼¥ì¡Ù¤Ç¤¹¡£
¤Û¤í¶ì¤¤¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×
¿¦¿ÍÎò38Ç¯¤ÎÅ¹¼ç¤¬¾Æ¤¯¥Ñ¥ó¤ÏÌó60¼ï¡£¤´¶á½ê¤ÎÌ¾Ìç³«À®Ãæ³Ø¡¦¹âÅù³Ø¹»¤Ç¤â¥Ñ¥ó¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤«¡£º£²óÃíÌÜ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡×¡£
¥³¡¼¥Ò¡¼¤¢¤ó¤Ñ¤ó 259±ß
¾Æ¤ÌÜ¤â¹á¤Ð¤·¤¤À¸ÃÏ¤ÎÃæ¤Ï¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò²Ã¤¨¤¿¤³¤·ñ²¤È¥ß¥ë¥¡¼¤Ê¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ÎÆó½ÅÁÕ¡£¤«¤Ö¤ê¤Ä¤±¤Ð¥«¥Õ¥§¥ª¥ì¤Î¤è¤¦¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¡£²Æ¤ÏÎä¤ä¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡Ø¥é¡¦¥¹¡¼¥ë¡¦¥ê¥Þ¡¼¥ì¡Ù¥³¡¼¥Ò¡¼¤¢¤ó¤Ñ¤ó259±ß
¡ÎÅ¹Ì¾¡Ï¡Ø¥é¡¦¥¹¡¼¥ë¡¦¥ê¥Þ¡¼¥ì¡Ù
¡Î½»½ê¡ÏÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃ«Ãæ3-13-9
¡ÎÅÅÏÃ¡Ï03-3827-8518
¡Î±Ä¶È»þ´Ö¡Ï8»þÈ¾¡Á18»þ
¡ÎµÙÆü¡ÏÉÔÄêµÙ
¡Î¸òÄÌ¡ÏÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþÀéÂÌÌÚ±Ø2ÈÖ½Ð¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬
»£±Æ¡¿¾®ß·¾½»Ò¡¢¼èºà¡¿ÈîÅÄÌÚÆà¡¹
¢¨·î´©¾ðÊó»ï¡Ø¤ª¤È¤Ê¤Î½µËö¡Ù2025Ç¯5·î¹æÈ¯Çä»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ç¤¹¡£
¢¨¼Ì¿¿¤ä¾ðÊó¤ÏÅö»þ¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬¤º»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤Î¾å¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÃæ¿È¤ò³ä¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ª¤®¤Ã¤·¤êÆþ¤Ã¤¿¤³¤·ñ²¤È¥¯¥ê¡¼¥à¡Ê5Ëç¡Ë