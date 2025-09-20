18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»Ô¾ì¤ËÅÐ¾ì¡ªÀïÆ®µ¡¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Î¥ï¥ó¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë
¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤¬18Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£1998Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥ª¥Õ¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢Æ±»þ´ü¤Ë¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¤Î¸å·Ñ¥â¥Ç¥ë¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¤â¤Î¤À¡£¤½¤ó¤Ê¤á¤º¤é¤·¤¤¼ÖÎ¾¤¬10·î10Æü¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Ö¥í¡¼¥É¡¦¥¢¥í¡¼¡¦¥º¡¼¥È¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡¦¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢¿äÄêÍî»¥²Á³Ê250Ëü¡Á350Ëü¥æ¡¼¥í¤Ç¶¥¤ê¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤ë¡£
¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤¬¥¢¥¦¥Ç¥£¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤ëÄ¾Á°¡¢1998Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¥µ¥í¥ó¤Ë¤Æ¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤Îº¢¤Î¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê½êÍ¸¢¤ÎÊÑÁ«¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¡£1987Ç¯¤Ë¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼¤¬Çã¼ý¤·¡¢1994Ç¯¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥¹¥Ï¥ë¥È¸µÂçÅýÎÎ¤ÎËö¤Ã»Ò¤¬Î¨¤¤¤ë¥á¥¬¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤ÎÅê»ñ²ñ¼ÒV`Power¼Ò¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î¥Þ¥¤¥³¥à¡¦¥»¥É¥³¼Ò¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë1998Ç¯¤Ë¥¢¥¦¥Ç¥£¤ËÇã¼ý¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤Ï¸µ¡¹¥¯¥é¥¤¥¹¥é¡¼»þÂå¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊ£»¨¤Ê½êÍ¸¢ÊÑÁ«¤Ë¤è¤ê³«È¯¤¬ÃÙ¤ì¡¢¼ÂºÝ¤Î·ÀÌóÄù·ë¤ÈÀ½ºî¤Ï¥¢¥¦¥Ç¥£¤Ë¤è¤ë´°Á´Çã¼ý¤Î¿ô½µ´ÖÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¼Ö¤ÏÊ¸»úÄÌ¤ê»þÂå¤Î¶¹´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥Þ¥·¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤Î³«È¯¤Ï¡¢¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤È1920Ç¯ÁÏ¶È¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¾Ìç¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥æ¡¼¥ê¥¨¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡£¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¤Ï³«È¯ÍÑ¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¤Î¥·¥ã¥·¡¼¤òÌµ½þÄó¶¡¤·¡¢¥æ¡¼¥ê¥¨¤Ï¡É¿·¤·¤¯¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Ç¡¢Â¾¤Î¤É¤ó¤Ê¼Ö¤È¤âº®Æ±¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÌóÂ«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Ï1Âæ¤Î¤ß¤ÎÀ½ºî¤È¤·¡¢Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¹©¶È½êÍ¸¢¤ÎÇäµÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸·³Ê¤Ê¾ò¹à¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥æ¡¼¥ê¥¨¡¦¥È¥ê¥Î¤Î¥Þ¥ë¥¯¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£¥Þ¥ë¥Á¥§¥Ã¥í¡¦¥¬¥ó¥Ç¥£¡¼¥Ë¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ù¥ë¥È¡¼¥Í¤ÇÌó20Ç¯´Ö¥¹¥¿¥¤¥ë¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¼ÂÎÏ¼Ô¤Ç¡¢1980Ç¯¤Î¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¡Ö¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥Ë¡¦¥¢¥È¥ó¡×¤äÄ¶¹âÀÇ½¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¨¥É¥Ë¥¹¡×¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿¼ÂÀÓ¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¢¤ë¡£
¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤ÎºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¶õ·³¤ÎÀïÆ®µ¡¥À¥Ã¥½¡¼¡¦¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÆÀ¤¿Á°±ÒÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤¢¤ë¡£¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤Î¥¹¥Æ¥ë¥¹ÅÉÁõ¤ÈÆ±¤¸¥Þ¥Ã¥È¥°¥ì¡¼¤òÅ»¤¤¡¢ÀïÆ®µ¡¤Î¥¥ã¥Î¥Ô¡¼¤ò»×¤ï¤»¤ëµðÂç¤Ç¿åÊ¿¤Ë¶á¤¤¥¦¥£¥ó¥É¥¦¥·¡¼¥ë¥É¡¢¥é¥Õ¥¡¡¼¥ë¤ÎÆ¹ÂÎ¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤Î¤è¤¦¤ÊÂç·¿¥µ¥¤¥É¥¨¥¢¥¹¥¯¡¼¥×¤Ê¤É¡¢¹Ò¶õ±§Ãèµ»½Ñ¤ÎÍ×ÁÇ¤â¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤È¤º¤ó¤°¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Á´¹â¤Ï¤ï¤º¤«1,100Ð¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥Î¡¼¥º¤Ïº¸±¦¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ï¥¦¥¹¤ÎÁ°Êý¤Ë¡ÉÁ¥¼ó¡É¤ò¤â¤Ä¤è¤¦¤Ê¥«¥¿¥Þ¥é¥ó¥Ü¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¥¨¥¢¥¤¥ó¥Æ¡¼¥¯¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£ÊÝ¼éÅª¤Ê¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÂçÃÀ¤ËÃ¦µÑ¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¸ì¤Ç¡Ö¼ÁÌä¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤À¤«¤é¤À¡£
¥Ü¥Ç¥£¥Ñ¥Í¥ë¤ÏÁ´ÌÌ¡¢¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼À½¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÅö»þ¤È¤·¤Æ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¥ª¥é¥Á¥ª¡¦¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡Ê¥Ñ¥¬¡¼¥ËÁÏ¶È¼Ô¡Ë¤¬¥é¥ó¥Ü¥ë¥®¡¼¥ËºßÀÒ»þ¤Ë¥«¡¼¥Ü¥ó¥Õ¥¡¥¤¥Ð¡¼¥Ü¥Ç¥£¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¼Â¸³¼Ö¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡Ä¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÍâÇ¯¤Î1999Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥Ñ¥¬¡¼¥Ë¡¦¥¾¥ó¥À¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¶öÁ³¤À¤í¤¦¡£¥«¥¦¥ó¥¿¥Ã¥¯¤ä¥Ç¥£¥¢¥Ö¥íÆ±ÍÍ¡¢¥×¥ì¥°¥ó¥¿¤ÏÄ·¤Í¾å¤²¼°¤Î¡É¥·¥¶¡¼¥É¥¢¡É¤òÈ÷¤¨¡¢¼è¤ê³°¤·²ÄÇ½¤Ê¥Ý¥ê¥«¡¼¥Ü¥Í¡¼¥ÈÀ½¤Î¥ë¡¼¥Õ¥Ñ¥Í¥ë2Ëç¤Ë¤è¤ê¥¯¡¼¥Ú¤«¤é¥í¡¼¥É¥¹¥¿¡¼¤Ø¤ÎÊÑ¿È¤â²ÄÇ½¤À¤Ã¤¿¡£
¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¤«¤éÂçÉý¤ÊÊÑ¹¹¤¬²Ã¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5.7¥ê¥Ã¥¿¡¼V12¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÏºÇ¹â½ÐÎÏ537PS¤Þ¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢¥Ç¥£¥¢¥Ö¥í¤¬¼ç¤Ë4ÎØ¶îÆ°¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¤¢¤¨¤Æ¸åÎØ¶îÆ°¤Î¤ß¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¥Ô¥å¥¢¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°ÂÎ¸³¤òÄÉµá¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¡¢Á°¸å½ÅÎÌ¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥é¥¸¥¨¡¼¥¿¡¼¤ÏÁ°Êý¤Ë°ÜÀß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£5Â®¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»0-100km/h²ÃÂ®3.9ÉÃ¡¢ºÇ¹âÂ®ÅÙ333km/h¤È¤¤¤¦Åö»þ¤È¤·¤Æ¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ëÀÇ½¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
