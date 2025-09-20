コロプラは、MIXIと共に取り組んでいるスマートフォン＆PC向けゲーム『フェスバ+』において、レジャー施設ラウンドワンとのコラボキャンペーン『フェスバ+ラウンドワン』を、9月30日まで開催中だ。本稿では、メディア向け体験会に参加した際のレポートをお届けする。

（関連：【写真】『フェスバ+ラウンドワン』にて提供中のコラボドリンクなど一覧）

今回のコラボキャンペーンでまず注目すべきは、全国のラウンドワンのうちカラオケ施設を備えた92店舗にて提供されるコラボドリンクだろう。『白猫プロジェクト NEW WORLD'S』（以下、白猫）や『モンスターストライク』（以下、モンスト）をはじめとする作品のキャラクターたちが一堂に会する『フェスバ+』らしく、両タイトルからおなじみのキャラクターをイメージしたものが3種ずつと、加えて『フェスバ+』オリジナルキャラクター・マリオンのドリンク、計7種がラインナップされている。

【コラボドリンク一覧】・マリオンの裏方がんばり濃い目烏龍茶・赤髪の激突ストロベリーソーダ・エレノアの輝ける光のピンクグレープフルーツジュース・シャルロットのダンシング・ヒーローオレンジマンゴージュース・ルシファーの微睡むブルーハワイ＆グレープソーダ・ネオのクリエイションブルーハワイソーダ・マサムネのストレンジャーカムカムソーダ

ひとしきり迷った末にチョイスしたのは「エレノアの輝ける光のピンクグレープフルーツジュース」。彼女の髪色を思わせるジュースの上にはホイップクリームがトッピングされ、どこか気品漂う仕上がりだ。味わいも絶妙で、ホイップのまろやかな甘味がピンクグレープフルーツの酸味とほろ苦さを程よく丸めつつ奥行きを与えてくれていた。

ホイップを溶かしながら飲むのもオススメだし、飲み進めつつスプーン片手にデザート感覚でホイップを口に運んでみるのも楽しい。シンプルな組み合わせながら最後まで飽きのこない味わいの一杯だった。

そしてもちろん、お楽しみはこれだけではない。コラボドリンクを1点の注文につき、オリジナルコースターがランダムで1枚ついてくるのだが……絵柄はなんと全28種類！ ノーマル14種、レア9種、スーパーレア5種という内訳で、スーパーレアはプリズム調のキラ加工が施された豪華仕様となっている。

コレクション欲が刺激されるうえに、グループ利用時は“開封の儀”も大いに盛り上がりそうな仕掛けだ。コースターを集めたいけれどドリンクを飲み残してしまわないか心配な人は、「コラボドリンク引換チケット」を利用しよう。その場でコラボドリンクを提供してもらう代わりに、後日同じ店舗で使えるドリンク引換券とオリジナルコースターを受け取ることができる。

なおコラボキャンペーン開催にあわせて、全国のJOYSOUND設置店舗にて『フェスバ+』アニメカラオケが配信開始となった。カラオケに来たからには歌わない手はないだろう。

【『フェスバ+』アニメカラオケ配信楽曲】・主題歌 H.E.R.O / Hinano・挿入歌 SONG FOR... / アイリス(CV:堀江由衣)

そのほか、今回訪れたラウンドワン池袋店（東京）と、ラウンドワン千日前店（大阪）の2店舗限定にて、コラボカプセルトイ（1回500円）が販売中。キャラクターイラストをあしらった57mmサイズのオリジナル缶バッジ全23種がランダムで排出されるので、お近くの方は挑戦してみてはいかがだろうか。

（文＝山本雄太郎）