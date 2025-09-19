満員電車で通路を塞ぐ外国人観光客のキャリーケースに“イラっ”。乗客の足に当たって…
移動に欠かせない交通手段のひとつである電車。しかし、通勤や通学の時間帯は混雑するため、殺伐とした雰囲気がある。車内では譲り合いの精神を持って、お互い気持ちよく過ごしたいものだ。
今回は、朝の混雑した電車内で、周囲への配慮が足りず、“モヤモヤ”が残ったという2人のエピソードを紹介する。
◆朝の急行電車で見かけたベビーカー
木村直哉さん（仮名・20代）は、通勤ラッシュの時間帯にホームで急行電車を待っていた。
「朝はいつも混んでいますけど、この日はとくに人が多かったです」
電車に乗り込み吊り革をつかんで落ち着いた瞬間、視線の先に“ベビーカーを押す女性”が立っていたという。
「赤ちゃんは寝ていました。タオルもかけられていてかわいい光景でした。でも、この混雑のなか乗ってくるのかな……とも思いました」
女性は一般車両のドア付近におり、体をやや前に傾けてベビーカーを支えていた。周囲の人は自然と距離をとっていたが、そのわずかな空間もすぐに埋まるような状況だったようだ。
◆優先席や専用車両ではなく…
次の駅でさらに人が乗り込み、ベビーカーの周囲は身動きがとれないほどになった。
「うわ、これ押されたら危ないな」
隣の男性が押し出されるように車輪に足をぶつけ、「すみません」と小声で伝える。女性は軽くうなずき、赤ちゃんのブランケットを直した。
「女性は周囲に目を向けることなく、その場に留まり続けていました」
数駅を過ぎ、混雑が少し和らいでも、女性は優先席付近や女性専用車両へ移動する様子はない。
“なんで、この車両に留まっているんだろう？”
“めんどうくさいのかもしれないけど……”
と木村さんは思っていたという。
「申し訳なさそうな素振りもなく、まるでこれが当たり前というように満員電車に乗っている……その姿にちょっと違和感を覚えましたね」
やがて目的の駅に到着した。降車時には周囲の乗客が自然と道を空けて、女性がベビーカーを押しながらホームに降り立った。
「降りるときに“すみません”とか“ありがとうございます”とか、ほんの一言でもあれば、きっと私の受け止め方も違ったと思います」
◆混雑時に通路をふさぐ外国人観光客の“キャリーケース”
松井里奈さん（仮名・20代）は、会社に向かうため、いつものようにホームに並んでいた。
「乗車口の前がふさがっているなと思ったら、全部スーツケースだったんです」
黒や赤、銀色の大型キャリーケースが、ドアの左右に並んでおり、持ち主は外国人観光客のグループで、2つ抱えている人もいたという。
「本当に入り口が“壁”みたいで、列の後ろの人たちも困った顔をしていました」
電車が到着すると、彼らは笑顔で会話をしながら先に乗り込み、キャリーケースもそのままドア付近に置いた。奥に進む気配はなく、松井さんやほかの乗客はキャリーケースの間を、体を横にしてすり抜けるしかなかった。
「混んでいるのに……正直“イラっ”としましたね」
発車後、揺れに合わせてキャリーケースが動き、近くに立っていた人の足に当たった。小さな声で「イタッ」と漏らした乗客に、観光客の一人が軽く声をかけたのだが、キャリーケースを固定する様子はなかったそうだ。
「何度か別の場所にもぶつかっていて、見ていてヒヤヒヤしました」
次の駅で降りようとした男性が、「Excuse me」と声をかけると、キャリーケースは少しだけ動かされたものの、通路が広くなったわけではなかった。男性は、狭い隙間をかきわけるようにして降りていったという。
やがて、松井さんの降車駅に到着。キャリーケースと人の間を縫うように出口へ向かい、ホームに降りた瞬間、思わず大きく息を吐いた。
「観光にくるのはいいけど、せめてもう少し周りに配慮してほしいなと思いました」
電車では個人のマナーが大いに問われる。だが、不快に感じても声をあげにくい空気があるのは事実だ。自分の何気ない行動が周囲の迷惑になっていないか、あらためて意識する必要があるだろう。
＜取材・文／chimi86＞
【chimi86】
2016年よりライター活動を開始。出版社にて書籍コーディネーターなども経験。趣味は読書、ミュージカル、舞台鑑賞、スポーツ観戦、カフェ。
